Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое тревоги. Этим правилом нельзя пренебрегать: оно спасает жизнь.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что враг наращивает напряжение. На этот раз оккупанты планируют наступление со стороны Полесья.

Мэр города Виталий Кличко рассказал: город держит оборону. В столице возводят укрепления, возле стратегических предприятий города ставят ограничительные блоки.

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