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В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за непогоды

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Негода в Києві
Негода в Києві / Информатор Киев

В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются значительные порывы ветра. Поэтому синоптики призвали всех быть крайне осторожными.

18 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

К слову Шквальный ветер, дожди, грозы и заморозки: в Украину идет непогода

Поэтому киевлян призвали быть осторожными в этот день.

Основные рекомендации поведения во время сильных ветров

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

поради під час грози
Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала
 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Киева Непогода в Украине Погода Новости Украины
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