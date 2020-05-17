В Киеве объявили желтый уровень опасности из-за непогоды
В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются значительные порывы ветра. Поэтому синоптики призвали всех быть крайне осторожными.
18 мая в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности, желтый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
К слову Шквальный ветер, дожди, грозы и заморозки: в Украину идет непогода
Поэтому киевлян призвали быть осторожными в этот день.
Основные рекомендации поведения во время сильных ветров
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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