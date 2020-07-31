В ближайшее время возле шести станций метро появятся парковочные площадки. Первый паркинг уже создан.

На брифинге 31 июля мэр Киева Виталий Кличко рассказал об особенностях действующего паркинга, который расположен возле метро "Выдубичи". Остальные 5 площадок построят по аналогии к нему, сообщает 24 канал.

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Как выглядит паркинг возле "Выдубич"

Парковка возле станции "Выдубичи" рассчитана на 193 места;

Установлено новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию;

Обустроены 2 пешеходных перехода и сделана дорожная разметка;

Проложено оптоволокно;

В ближайшее время будет установлено 10 камер видеонаблюдения.

Паркинг возле станции "Выдубичи" вмещает 193 места / Фото: пресс-служба КГГА

Паркинг возле станции "Выдубичи" стал первым из серии новых парковок в Киеве / Фото: пресс-служба КГГА

Согласно исследованиям городской власти Киева, в среднем киевляне оставляют на этом паркинге около 120-140 авто каждого дня.

Где еще построят новые паркинги

В ближайшее время у еще 5-ти станций метро построят аналогичные паркинги, рассчитанные на 2 тысячи мест в целом. Речь идет о таких станции:

"Академгородок";

"Святошин";

"Красный Хутор";

"Ипподром";

"Сырецкая".

Пробки в Киеве

Ситуация с пробками в Киеве является неутешительной. Основными причинами являются увеличение трафика и проведение ремонтных работ на отдельных улицах. Согласно рейтингу Traffic Index 2019 от компании TomTom, Киев занял 12 место из 416 в рейтинге городов с самыми большими заторами.

Благодаря увеличению паркингов городские власти планируют уменьшить пробки и разгрузить центральную часть Киева.