В Киеве 23 июля полиция перекрыла улицу Киото недалеко от станции метро "Лесная". Местные обнаружили подозрительный предмет на остановке общественного транспорта и сразу сообщили правоохранителям.

Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия ради безопасности граждан, сообщает в телеграме "Киев.Оперативный".

Важно Возле Полтавского суда мужчина достал гранату и угрожает взорвать ее: фото, видео

На место уже выехали взрывотехники и кинологи, которые должны проверить территорию, сообщили в патрульной полиции.

Пока точно не известно, что именно обнаружили граждане – пакет или сумку. Информацию проверяют.



Так выглядит подозрительный пакет / Фото "Сегодня"



Улицу пока перекрыли

В районе инцидента уже наблюдаются небольшие тянучки. Кроме того, "Киевпастранс" сообщил о задержке троллейбусов и автобусов:

Задерживается движение троллейбусов №№ 37, 37А,

автобусы №33 по улице Киото остановка метро "Лесная".

Улица Киото в Киеве: карта