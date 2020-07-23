В Киеве на остановке общественного транспорта нашли подозрительный пакет, улицу перекрыли: фото
В Киеве 23 июля полиция перекрыла улицу Киото недалеко от станции метро "Лесная". Местные обнаружили подозрительный предмет на остановке общественного транспорта и сразу сообщили правоохранителям.
Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия ради безопасности граждан, сообщает в телеграме "Киев.Оперативный".
Важно Возле Полтавского суда мужчина достал гранату и угрожает взорвать ее: фото, видео
На место уже выехали взрывотехники и кинологи, которые должны проверить территорию, сообщили в патрульной полиции.
Пока точно не известно, что именно обнаружили граждане – пакет или сумку. Информацию проверяют.
Так выглядит подозрительный пакет / Фото "Сегодня"
Улицу пока перекрыли
В районе инцидента уже наблюдаются небольшие тянучки. Кроме того, "Киевпастранс" сообщил о задержке троллейбусов и автобусов:
- Задерживается движение троллейбусов №№ 37, 37А,
- автобусы №33 по улице Киото остановка метро "Лесная".
Улица Киото в Киеве: карта