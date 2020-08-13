В Киеве отец с сыном перебегали дорогу в неположенном месте, держа велосипеды в руках. Мальчика сбил мотоциклист. Серьезных травм никто не получил.

Инцидент произошел возле рынка "Юность". Отец и сын переходили дорогу во время пробки. Мальчик побежал вперед и в него влетел мотоцикл. Видео аварии опубликовали в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный".

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На видео видно, как мотоциклист и ребенок упали на дорогу. Мальчик испугался и заплакал. После того, как отец убрал велосипед, он начал успокаивать сына. Из соседней машины вышла женщина. Очевидно, хотела помочь ребенку.

Пешеходные переходы для чего созданы? А вы говорите, папа не виноват, виноват, еще и как! Пусть сходит в автошколу для изучения правил дорожного движения. Хорошо, что скутерист, а не гонщик со скоростью 150 – 200 километров в час! Головой надо думать,

– возмущаются пользователи соцсетей в комментариях под постом.

К счастью, серьезно никто не пострадал. Как отметили в сообществе, обошлось только синяками, подертостями и незначительным ушибом.

Видео, как отец с сыном перебегают дорогу: