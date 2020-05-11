В Киеве в отреставрированном подземном переходе осыпалась плитка: фото

В столице недавно отремонтировали подземный переход на улице Туполева. Однако часть покрытия там уже осыпалась.

Отреставрированный подземный переход начал сыпаться, сообщили в фейсбуке "Киева Оперативного".

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В новеньком переходе, на Туполева, уже понемногу начала отпадать плитка. Достаточно спорное качество, согласитесь,

– говорится в сообщении.

В комментариях киевляне критикуют качество проведенных работ. И добавляют, что чудом от падения плитки не пострадали прохожие.

Что пишут жители столицы: "Как платили, так и лепили", "Так у нас все так делаю, чтобы потом украсть на бесконечном ремонте", "Возможно, кому-то карантин спас жизнь", "Плитку после недавней реконструкции сомнительно, что меняли".



В Киеве в подземном переходе осыпалась плитка / Фейсбук "Киева Оперативного"

Улица Туполева, где осыпалась плитка, на карте