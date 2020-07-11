В Киеве в историческом районе Троещина загорелся автомобиль. Это произошло на оживленной дороге утром 11 июля.

Авто загорелось в Киеве: подробности

По информации ресурса "Киев оперативный". инцидент случился на съезде с Северного моста. dtp.kiev.ua добавляет, что авто загорелось на углу улиц Градинской и Радунской.

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Также в сети опубликовали фото и видео пожара. На кадрах видно как владелец машины и другие водители, проезжавшие мимо, пытаются потушить огонь с помощью огнетушителей. Движение на дороге в это время довольно оживленное.

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Впоследствии на место прибыли спасатели ГСЧС и ликвидировали пожар. Но к этому времени машина выгорела дотла.

Причина возгорания

Журналисты уточняют, что автомобиль начал пылать прямо во время движения.

Добавим, что в авто установлено газовое оборудование. Поэтому правоохранители решили не рисковать и перекрыли дорогу.

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Авто загорелось во время движения в Киеве: смотрите видео

Место возгорания авто на Троещине в Киеве / Карта