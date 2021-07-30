В Киеве молодой человек жестко избил пожилого охранника супермаркета: видео

22-летнего жителя Голосеевского района Киева задержали за нападение на работника супермаркета. Охранник сделал замечание ребятам, которые отказывались платить за товар.

Полицейские узнали о преступлении от врачей, которые госпитализировали пострадавшего. После этого следователи выехали на место преступления.

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Правоохранители выяснили, что в инциденте участвовали двое молодых клиентов супермаркета. Однако бил охранника лишь один из них.

Может сесть на 8 лет

По данным следствия, двое парней пришли в супермаркет, взяли товар и не хотели за него платить. К ним подошел 58-летний охранник.

Между работником магазина и посетителями произошел конфликт, но мирно его решить злоумышленник не захотел.

22-летний мужчина подошел к охраннику и мощно ударил его кулаком в голову. Пострадавший от удара упал, а посетители скрылись.

Медики скорой срочно госпитализировали пострадавшего в больницу.

Полицейские быстро установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Если суд признает его виновным, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Смотрите видео избиения охранника в супермаркете Киева: