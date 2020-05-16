В Киеве перекрывают движение сразу на нескольких улицах: карта

Киев уже неделю стоит в огромных пробках. Несмотря на это некоторые улицы столицы все же перекроют из-за ремонтных работ.

С 18 мая и до конца месяца ограничат движение на улице Заболотной из-за завершения капитального ремонта. Дорожники будут работать в направлении Одесской площади до 23 мая, а уже с 24 и до конца весны – перекроют Столичное шоссе. Об этом сообщает Киевавтодор.

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Частично ограничат движение от 16 и до 18 мая на улице Пушкинской. А на участке между улицами Льва Толстого и Богдана Хмельницкого будут наносить разметку.

Также следующие два дня будут класть верхний слой асфальта на улице Шота Руставели между улицами Саксаганского и Бассейной.



В Киеве перекрывают улицу Заболотную в направлении Одесской площади и Столичного шоссе / Фото 24 канала