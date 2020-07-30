В Шевченковском районе Киева появится переулок, названный в честь британского журналиста Гарета Джонса. Он был одним из первых, кто пытался рассказать миру о Голодоморе в Украине.

Решение о названии переулка в честь Гарета Джонса приняли 30 июля. Идею переименования поддержали 104 человека, лишь двое проголосовали против, сообщает пресс-служба Киевского городского совета. Интересно: Почему фильм "Цена правды" о Голодоморе не только о прошлом, но и о настоящем Кто такой Гарет Джонс Один из первых западных корреспондентов, который своими публикациями пытался донести миру правду о Голодоморе миллионов людей в Украине в 1932 – 1933 годах.

29 марта 1933 года Гарет Джонс созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине. Информацию перепечатали ведущие мировые издания, в частности New York Evening Post и Manchester Guardian.

В августе 1935 года во время путешествия по Внутренней Монголии Джонса застрелили. Есть неподтвержденная версия, что это была месть НКВД.

В 2019 году в прокат вышел фильм польского режиссера Агнешки Холланд "Цена правды". Он рассказывает об истории борьбы журналиста Гарета Джонса за правдивое освещение Голодомора.

Гарет Джонс в Кембридже / Фото BBC