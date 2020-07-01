Ночью 1 июля, именно тогда, когда вступил в действие новый закон о наказании нетрезвых водителей, в столице пьяная водитель врезалась в забор. Сама водитель чудом не пострадала.

Водитель на Honda не справилась с управлением и въехала в бетонный забор. О ДТП на улице Новая дорога, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Напоминаем С 1 июля управление авто в нетрезвом состоянии становится уголовным преступлением и растут штрафы

28-летняя женщина от столкновения с препятствием не пострадала. Общаясь с водителем, патрульные заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат оказался 0,83 промилле, что превышает разрешенный уровень в 4 раза.

Полицейские составили на женщину протоколы по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) Коап.

Однако стоит отметить: именно от 1 июля вступает в действие закон, по которому такие действия расценивают как уголовное преступление.

Суровые наказания за вождение в пьяном виде

С 1 июля сам факт управления навеселе будет оценивается по-другому. Теперь вместо административного вводится уголовная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

Водитель получит судимость по новой статье Уголовного кодекса 286-1 УК даже в том случае, если за правонарушение его задержат впервые.

Растет штраф

Начиная с 1 июля водитель, алкогольное опьянение которого было доказано, обязан заплатить штраф в размере 17-34 тысяч гривен. Раньше за нетрезвую езду был предусмотрен штраф в размере 10 тысяч 200 гривен.