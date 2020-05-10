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В Киеве пьяный байкер сломал ногу полицейскому: видео 18+

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В Киеве пьяный байкер сломал ногу полицейскому: видео 18+
В Киеве пьяный байкер сломал ногу патрульному / Иллюстративное фото

В Киеве нетрезвый мотоциклист, пытаясь скрыться от правоохранителей, сломал одному из них ногу. Инцидент произошел около 2 ночи 10 мая на улице Центральной.

При попытке скрыться пьяный водитель протащил полицейского около 5 метров. Видео с места инцидента опубликовали в фейсбук-сообществе "Киев Оперативный".

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На улице Центральной правоохранители подали сигнал об остановке бухому водителю мотоцикла. Мотоциклист остановился, и копы поняли, что он пьян, начали задерживать, но тот пытался убежать и провез на себе сотрудника полиции, чем сломал ему ногу,
– говорится в сообщении.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика – 18+

Задержание пьяного мотоциклиста в Киеве: видео 18+

Улица Центральная на карте столицы:

 

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Криминальные новости Полиция Алкоголь Аварии и ДТП Новости Киева
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