Рабочая неделя 9 июня более чем плодотворно началась у 20-летнего парня в Киеве. Он с самого утра успел угнать автомобиль иностранного посла, будучи навеселе, устроить ДТП и погоню с полицией.

Правонарушитель в состоянии опьянения проник в резиденцию, похитил ключи от внедорожника и скрылся на нем, сообщает полиция Киева.

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Злоумышленник похитил автомобиль Mitsubishi Pajero и снес им ворота в резиденции. Далее он отправился в неизвестном направлении, но на Андреевском спуске устроил ДТП и скрылся, оставив машину.



В Киеве молодой человек угнал автомобиль иностранного посла / фото полиции

Впрочем полицейские смогли задержать парня неподалеку от места аварии. Злоумышленником оказался 20-летний парень, у которого правоохранители заметили признаки опьянения.



Злоумышленника задержала полиция недалеко от места аварии / фото полиции

Полицейские уже начали расследование по статье о незаконном завладении транспортным средством вместе с проникновением. За это ему грозит до 8 лет за решеткой.