В Киеве планируют открыть пляжи 1 июня: безопасно ли купаться

Пляжный сезон в Киеве готовятся открыть уже с 1 июня. Однако это произойдет лишь после того, как правительство и КГГА примут соответствующее решение.

Пляжи в столице почти готовы и только ожидают проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС. Об этом сообщил директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля, передает "Громадське радио".

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Сообщается, что в Киеве определили 14 пляжей и 18 зон отдыха, где можно отдыхать и купаться.

Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и удлиняется, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона,

– сказал Пигуля.

Он добавил, что 1 июня планируется открыть 5 – 7 пляжей, а потом другие. По его словам, на пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию скамеек и мест для переодевания. Добавим, что пляжный сезон были готовы открывать еще 15 мая, но помешал карантин.

Безопасно ли купаться

Недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что исследования показали разрушительное воздействие морской соли и ультрафиолета на COVID-19.

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Ляшко отметил, что пляжи откроют, как на море, так и у пресных рек. Ляшко отметил, что в пресной воде возбудитель имеет возможность выживать, но в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно.

Будут ли какие-то ограничения на пляжах

Министерство предоставило рекомендации по непосещению пляжей людям из группы риска.

Люди старше 60-ти лет, те, кто имеет хронические заболевания, должны воздержаться от походов на пляж и купания.

Надо будет соблюдать дистанцию от других людей – не меньше двух метров.

Обязательно соблюдать правила личной гигиены.

Весь обслуживающий персонал должен использовать маску для лица, чтобы предотвратить передачу возбудителя.



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