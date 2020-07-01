В Киеве 1 июля автомобиль проехался по мосту, предназначенному только для пешеходов. Видео обнародовали в сети.

Водитель не испугался штрафа

Кадры с автомобилистом-нахалом опубликовал Киев Оперативный в своем телеграмм-канале.

Читайте также В Киеве пьяная водитель разбила бетонный забор: фото

В подписи к видео отметили, что очевидно, водители ничему не учатся и их не пугают ни штрафы, ни "популярность" в Интернете.

Смотрите видео с моста:

За проезд по пешеходному мосту недавно наказали водителя

Отметим, что лишь несколько дней назад за подобные выходки уже наказали одного водителя. Renault, нарушая ПДД, тоже проехался пешеходным мостом. О нарушениях сообщили правоохранителям.

Полиция, не без помощи неравнодушных граждан, таки установила местонахождение горе-водителя. За игнорирование дорожных знаков его оштрафуют на 255 гривен.

На месте патрульные выявили еще одно нарушение – пленка на номерном знаке. Эту ошибку водитель Renault поспешил исправить сразу в присутствии стражей порядка.