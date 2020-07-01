Дороги мало: в Киеве по пешеходному мосту проехался автомобиль – видео
В Киеве 1 июля автомобиль проехался по мосту, предназначенному только для пешеходов. Видео обнародовали в сети.
Водитель не испугался штрафа
Кадры с автомобилистом-нахалом опубликовал Киев Оперативный в своем телеграмм-канале.
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В подписи к видео отметили, что очевидно, водители ничему не учатся и их не пугают ни штрафы, ни "популярность" в Интернете.
Смотрите видео с моста:
За проезд по пешеходному мосту недавно наказали водителя
Отметим, что лишь несколько дней назад за подобные выходки уже наказали одного водителя. Renault, нарушая ПДД, тоже проехался пешеходным мостом. О нарушениях сообщили правоохранителям.
Полиция, не без помощи неравнодушных граждан, таки установила местонахождение горе-водителя. За игнорирование дорожных знаков его оштрафуют на 255 гривен.
На месте патрульные выявили еще одно нарушение – пленка на номерном знаке. Эту ошибку водитель Renault поспешил исправить сразу в присутствии стражей порядка.