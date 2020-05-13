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В Киеве на Подоле возле церкви произошла стрельба: есть пострадавший

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На Подоле произошла стрельба
На Подоле произошла стрельба / Фото Нацполиции Киева

В Киеве утром 13 мая произошла стычка на автостоянке возле храма Московского патриархата. Во время конфликта один человек получил огнестрельное ранение.

Пострадавшего мужчину скорая забрала в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

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Стычка произошла на улице Мостицкой, там расположен Свято-Покровский храм Московского патриархата.

Подробностей, из-за чего вспыхнула стычка и кем является нападающий, пока нет. Также неизвестно, в каком состоянии пострадавший в перестрелке мужчина.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 (Законченное покушение на убийство). Все обстоятельства инцидента выясняются.

Где именно на Подоле произошла стрельба – смотрите карту 

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Постраждалі столкновения Криминальные новости Криминал Новости Киева Полиция
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