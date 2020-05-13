В Киеве на Подоле возле церкви произошла стрельба: есть пострадавший
В Киеве утром 13 мая произошла стычка на автостоянке возле храма Московского патриархата. Во время конфликта один человек получил огнестрельное ранение.
Пострадавшего мужчину скорая забрала в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
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Стычка произошла на улице Мостицкой, там расположен Свято-Покровский храм Московского патриархата.
Подробностей, из-за чего вспыхнула стычка и кем является нападающий, пока нет. Также неизвестно, в каком состоянии пострадавший в перестрелке мужчина.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.
Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 (Законченное покушение на убийство). Все обстоятельства инцидента выясняются.
Где именно на Подоле произошла стрельба – смотрите карту