В Киеве на Подоле возле церкви произошла стрельба: есть пострадавший

В Киеве утром 13 мая произошла стычка на автостоянке возле храма Московского патриархата. Во время конфликта один человек получил огнестрельное ранение.

Пострадавшего мужчину скорая забрала в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Смотрите еще Угрожали прохожим: на Киевщине девушки жарили сосиски на "вечном огне"

Стычка произошла на улице Мостицкой, там расположен Свято-Покровский храм Московского патриархата.

Подробностей, из-за чего вспыхнула стычка и кем является нападающий, пока нет. Также неизвестно, в каком состоянии пострадавший в перестрелке мужчина.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 (Законченное покушение на убийство). Все обстоятельства инцидента выясняются.

Где именно на Подоле произошла стрельба – смотрите карту