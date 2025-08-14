В Киеве судят сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, который в прошлом году убил юношу на станции киевского фуникулера. Подозреваемому должны переизбрать меру пресечения.

Заседание суда продолжается в четверг, 14 августа. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. На слушания по состоянию на 12:35 еще не пришли адвокаты защиты, однако в зале присутствует генеральный прокурор Руслан Кравченко и активная община с плакатами. Среди слушателей есть ветеран и активист Олег Симороз.

Что известно о заседании по делу убийства подростка на столичном фуникулере?

В Киеве 14 августа начался суд по делу работника Управления государственной охраны Артема Косова, которого подозревают в убийстве юноши Максима Матерухина на станции киевского фуникулера.

Потерпевшие отмечают, что уже 5 заседаний подряд в суд не появляется адвокат Богдан Кушнир. Он подал заявление о выходе из уголовного производства. Только на двух заседаниях был Дмитрий Земницкий, который тоже разорвал контракт. Более того, предыдущий раз меру пресечения Косову избирали с временным назначенным адвокатом.

Вероятному убийце сейчас должны продлить срок содержания под стражей, ведь предыдущий действовал до 16 августа. Однако чтобы рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения у Артема Косова должен быть адвокат. Ему назначили бесплатного защитника.

Во время нынешнего рассмотрения дела об убийстве на фуникулере генпрокурор Украины заявил, что зафиксировал 6 случаев злоупотребления правом на защиту, поэтому попросил привлечь бесплатного защитника на постоянную основу и предоставить ему доступ к материалам дела.

Артем Косов в свою очередь заговорил с прессой. Он до сих пор не признает вину, но просил прощения у матери Максима за "ситуацию".

Я заинтересован, чтобы дело рассматривалось беспристрастно и не нарушая разумных сроков, а также мои права. Каждые доказательства, которые были рассмотрены в суде, они должны быть аргументированы и как-то доказаны,

– говорит Косов.

К слову, подозреваемый в убийстве мог получить приговор до 15 лет заключения. Однако впоследствии дело переквалифицировали на убийство по хулиганским мотивам. Теперь ему грозит пожизненное.

Что известно об убийстве Максима Матерухина?

Вечером 7 апреля 2024 года на станции фуникулера в Киеве мужчина, вероятно Артем Косов, смертельно ранил юношу. Свидетели говорят, что нападающий якобы приставал к группе подростков, будучи пьяным, нецензурно выражался и спрашивал, "готовы ли они защищать Родину?". В какой-то момент подозреваемый толкнул 16-летнего Максима Матерухина. В результате парень упал, разбил головой стекло и им порезал шею. Медики не смогли спасти подростка.