В метро Киева трое молодых ребят решили развлечься. Они прокатились между вагонами, а потом вылезли на их крышу и стали там бегать и прыгать.

Видео неадекватного поведения ребят опубликовали в телеграмме "Оперативного Киева".

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Ситуация между станциями "Крещатик" и "Арсенальная"

Там произошло действие первого ролика. Ребята ради видео проехались на сцепке между вагонами. Однако их оттуда вытащил один из пассажиров, когда метро остановилось.

"Две "синие наклейки" решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и привлечь вниманиепассажиров метро. Лицо почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", – подписали первое видео.

События на станции "Днепр"

Пережитого экстрима юношам оказалось недостаточно. Поэтому они добрались до первой открытой станции на "красной ветке" метро – "Днепр". Там ребята поднялись на вагоны и начали по ним бегать и прыгать.

Они успели прыгнуть и убежать до того времени, пока поезд тронулся.