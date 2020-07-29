В Киеве группа подростков устроили себе экстремальные "развлечения". Они вскарабкались на вагон метро, а проезжая рядом со станцией "Гидропарк", прыгали с крыши в Днепр.

Двое парней прыгнули с моста в реку, а третий, который был с ними на крыше, все это снимал, рассказывает ТСН.

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Впрочем, вероятно, их было значительно больше, ведь момент прыжка снимали одновременно с 5 разных мест. Лишь один "видеооператор" был вместе с экстремалами на крыше вагона метро. Другие снимали с разных точек по разные берега Днепра.

В пресс-службе столичного метрополитена отметили, что знают о "подвиге" юных экстремалов. Впрочем сотрудники не могли их задержать самостоятельно, а потому обратились в полицию.

Правоохранители же пообещали, что все детали инцидента сообщат позже. Пока неизвестно, не травмировались ли ребята во время опасных развлечений и задержала ли их полиция.

В Киеве подростки спрыгнули с вагона метро в Днепр: смотрите видео