В Киеве поймали турка, сбежавшего из суда в Харькове

Неуловимого гражданина Турции, который сбежал из суда в Харькове, таки поймали. За 2 дня он успел перебраться в Киев. Там его и задержали правоохранители.

Беглеца отвезут в Харьков

В ближайшее время иностранца доставят в Харьков. Там его поместят в СИЗО.

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Иностранца возьмут под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию,

– рассказали полицейские.

Они также внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию о побеге из-под стражи. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет заключения.

Как иностранец бежал из суда

47-летний Димерал Незаметтим находится в международном розыске за совершение в Германии мошенничества в особо крупных размерах.

8 июля Харьковский апелляционный суд избрал иностранцу меру пресечения – содержание под стражей. После оглашения приговора турок остался на время один, ведь конвой еще не прибыл. Он решил воспользоваться такой возможностью и выбежал из зала суда.

В сети опубликовали видео побега турка. На нем видно, что иностранец выбежал из здания, побежал в левую сторону, сел в автомобиль и уехал.

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