В Киеве полиция изъяла наркотиков на 10 миллионов гривен: фото и видео

В Киеве полиция задержала наркоторговцев, которые наладили сбыт запрещенных веществ через интернет.

Вартість вилучених під час обшуку наркотичних і психотропних речовин за цінами "чорного ринку" становить майже 10 мільйонів гривень, повідомляє НПУ.

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Після вилучення наркотики направили на експертизу.

Як зазначають правоохоронці, затриманими виявилися двоє 23-річних наркозбувачів. Свою незаконну діяльність вони організували через інтернет-ресурс. Правоохоронці також затримали 32-річного мешканця Броварів, який придбав наркотик.

Вилучили наркотиків на 10 мільйонів / Фото НПУ Поліція розпочала кримінальне провадження, яке передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться відео: поліція затримала двох наркоторговців