В Киеве полиция изъяла наркотиков на 10 миллионов гривен: фото и видео
В Киеве полиция задержала наркоторговцев, которые наладили сбыт запрещенных веществ через интернет.
Вартість вилучених під час обшуку наркотичних і психотропних речовин за цінами "чорного ринку" становить майже 10 мільйонів гривень, повідомляє НПУ.
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Правоохоронці також затримали 32-річного мешканця Броварів, який придбав наркотик.
Вилучили наркотиків на 10 мільйонів / Фото НПУ
Поліція розпочала кримінальне провадження, яке передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Дивіться відео: поліція затримала двох наркоторговців