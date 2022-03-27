Мужчине "светит" до 7 лет тюрьмы

Мужчину задержали на входе в одну из станций киевского метро. В ходе проверки документов и личных вещей у него обнаружили боеприпасы.

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Сообщается, что мужчина в спортивной сумке пытался протащить оружие на территорию станции. У него обнаружили гранату Ф1 и запал к ней и 76 патронов к автомату.

При проверке документов и личных вещей на входе в одну из станций метрополитена, правоохранители обнаружили мужчину, который пытался пронести на территорию станции боеприпасы и патроны. В спортивной сумке злоумышленника обнаружили гранату Ф1, запал к ней и 76 патронов к автомату,

– говорится в сообщении полиции.

Мужчина совершил уголовное правонарушение и теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Мужчина пытался пронести на станцию метро гранату и патроны / Фото полиции

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