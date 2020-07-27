В Днепровском районе Киева на улице Ованеса Туманяна треснула труба. Это повлекло аварию на водопроводе, поэтому посреди улицы образовался новый гейзер.

Фото инцидента опубликовало в фейсбуке издание dtp.kiev.ua. Обратите внимание В Киеве в доме прогремел взрыв Труба треснула во время тушения пожара. На месте происшествия работают спасатели. Сейчас на улице Ованеса Туманяна образовалась незначительная пробка. Улица Ованеса Туманяна на карте Отметим, что в Киеве местные наблюдают появление новых гейзеров не впервые. Последние случаи 3 марта на мосту Патона в Киеве произошел прорыв теплотрассы. В КГГА уверяли, что повреждение не влияет на несущую конструкцию моста. В результате инцидента никто не пострадал. Однако без отопления и горячей воды остались около 200 домов.

26 мая в столице на Голосеевском проспекте образовался высокий столб горячей воды. Гейзер высотой с дерево возник из-за прорыва трубы.

3 июля на улице Введенской, что в самом историческом центре Киева, на Подоле, около 23:00 прорвало трубу. Напор воды был мощным, но хотя бы не горячим.