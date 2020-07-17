В Киеве произошел взрыв возле станции метро "Шулявская": есть пострадавший – фото, видео 18+
В Киеве возле выхода со станции метро "Шулявская" 17 июля прогремел взрыв. Известно об одном пострадавшем. На месте работают взрывотехники.
По предварительным данным, взрыв произошел около 20:00 в мусорной урне, расположенной рядом со входом на станцию метро. Об этом сообщает корреспондент 24 канала с места происшествия.
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Что известно о взрыве в Киеве
- В полиции 24 каналу рассказали, что на месте работают правоохранители и взрывотехники. Они сейчас устанавливают обстоятельства взрыва.
- На данный момент известно, что травму получил мужчина, который находился недалеко от мусорника. Его госпитализировали. Также ударной волной разбило окна здания вокруг урны.
- Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.
Как работает метро
В Киевском метрополитене отметили, что метро работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.
Взрыв возле станции метро "Шулявская" / Фото Артура Зайца для 24 канала
Взрыв возле станции метро "Шулявская": смотрите видео
Станция метро "Шулявская" на карте: