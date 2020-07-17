В Киеве возле выхода со станции метро "Шулявская" 17 июля прогремел взрыв. Известно об одном пострадавшем. На месте работают взрывотехники.

По предварительным данным, взрыв произошел около 20:00 в мусорной урне, расположенной рядом со входом на станцию метро. Об этом сообщает корреспондент 24 канала с места происшествия.

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Что известно о взрыве в Киеве

В полиции 24 каналу рассказали, что на месте работают правоохранители и взрывотехники. Они сейчас устанавливают обстоятельства взрыва.

На данный момент известно, что травму получил мужчина, который находился недалеко от мусорника. Его госпитализировали. Также ударной волной разбило окна здания вокруг урны.

Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Как работает метро

В Киевском метрополитене отметили, что метро работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

Взрыв возле станции метро "Шулявская" / Фото Артура Зайца для 24 канала

Взрыв возле станции метро "Шулявская": смотрите видео

Станция метро "Шулявская" на карте: