В Киеве произошла авария на водопроводной станции: в каких районах нет воды
Вечером 10 мая на Деснянской водопроводной станции в Киеве произошла авария, давление воды в ряде районов столицы уже снижено. В соцсетях люди пишут, что во многих домах воды нет вообще.
Об аварии на водопроводной станции сообщили на официальном сайте КГГА.
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По данным городских властей, снижено давление в водопроводной сети таких районов:
- Деснянский,
- Днепровский,
- Дарницкий,
- Печерский,
- Голосеевский,
- Соломенский.
В социальных сетях жители многих домов пишут, что воды нет вообще.
- В то же время в КГГА предупредили: действительно, холодное водоснабжение в этих районах могут временно отключить.
В других районах Киева холодная вода подается в обычном режиме.
Киевводоканал уже занимается ликвидацией последствий аварии и обещает сделать все возможное, чтобы восстановить работу Деснянской водопроводной станции как можно быстрее.
На горячей линии Киева подтвердили: работы продолжаются несмотря на выходной и не завершатся, пока проблемы не будут устранены. Обещают справиться до утра 11 мая.