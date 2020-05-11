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В Киеве произошла авария на водопроводной станции: в каких районах нет воды

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В Киеве произошла авария на водопроводной станции
В Киеве произошла авария на водопроводной станции / Иллюстративное фото (pixabay)

Вечером 10 мая на Деснянской водопроводной станции в Киеве произошла авария, давление воды в ряде районов столицы уже снижено. В соцсетях люди пишут, что во многих домах воды нет вообще.

Об аварии на водопроводной станции сообщили на официальном сайте КГГА.

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По данным городских властей, снижено давление в водопроводной сети таких районов:

  • Деснянский,
  • Днепровский,
  • Дарницкий,
  • Печерский,
  • Голосеевский,
  • Соломенский.

В социальных сетях жители многих домов пишут, что воды нет вообще.

  • В то же время в КГГА предупредили: действительно, холодное водоснабжение в этих районах могут временно отключить.

В других районах Киева холодная вода подается в обычном режиме.

Киевводоканал уже занимается ликвидацией последствий аварии и обещает сделать все возможное, чтобы восстановить работу Деснянской водопроводной станции как можно быстрее.

На горячей линии Киева подтвердили: работы продолжаются несмотря на выходной и не завершатся, пока проблемы не будут устранены. Обещают справиться до утра 11 мая.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Чрезвычайное происшествие КГГА Водоснабжение Новости Киева Новости Украины
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