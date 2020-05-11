В Киеве произошла авария на водопроводной станции: в каких районах нет воды

Вечером 10 мая на Деснянской водопроводной станции в Киеве произошла авария, давление воды в ряде районов столицы уже снижено. В соцсетях люди пишут, что во многих домах воды нет вообще.

Об аварии на водопроводной станции сообщили на официальном сайте КГГА .

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По данным городских властей, снижено давление в водопроводной сети таких районов:

Деснянский,

Днепровский,

Дарницкий,

Печерский,

Голосеевский,

Соломенский.

В социальных сетях жители многих домов пишут, что воды нет вообще.

В то же время в КГГА предупредили: действительно, холодное водоснабжение в этих районах могут временно отключить.

В других районах Киева холодная вода подается в обычном режиме.

Киевводоканал уже занимается ликвидацией последствий аварии и обещает сделать все возможное, чтобы восстановить работу Деснянской водопроводной станции как можно быстрее.