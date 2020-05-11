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В Киеве произошла тройная авария: есть пострадавшие – фото

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ДТП в Киеве, на Большой Васильковской 11 мая 2020 - фото
В Киеве произошла тройная авария / Фейсбук dtp.kiev.ua

На улице Большой Васильковской в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии двух человек госпитализировали.

Водитель буса Opel на светофоре не заметил автомобилей и протаранил Skoda и Kia, сообщили в фейсбуке Dtp.kiev.ua.

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Opel протянул их более 30 метров аж до середины АЗС,
– говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека – водитель и пассажирка Skoda. Пострадавших госпитализировали. На месте ДТП коммунальщики собрали килограммы мусора – обломков авто.

В Киеве на Большой Васильковской произошло тройное ДТП

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Постраждалі Транспорт Аварии и ДТП Новости Киева
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