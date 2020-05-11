В Киеве произошла тройная авария: есть пострадавшие – фото

На улице Большой Васильковской в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии двух человек госпитализировали.

Водитель буса Opel на светофоре не заметил автомобилей и протаранил Skoda и Kia, сообщили в фейсбуке Dtp.kiev.ua.

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Opel протянул их более 30 метров аж до середины АЗС,

– говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали два человека – водитель и пассажирка Skoda. Пострадавших госпитализировали. На месте ДТП коммунальщики собрали килограммы мусора – обломков авто.

В Киеве на Большой Васильковской произошло тройное ДТП