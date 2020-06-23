В Киеве пропагандисты "делили" Украину, теперь будут делить камеру в СИЗО
В Киеве действовала группа пророссийских провокаторов, которые пропагандировали идеи разделения Украины и свержения конституционного строя в государстве. Впрочем, на них вышли сотрудники Службы безопасности Украины, поэтому теперь пропагандистам светит тюремный срок.
Пропагандисты снимали и распространяли в Интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной вражды, сообщает СБУ.
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Один из задержанных даже был гражданином России. Они агитировали за нарушение государственных границ и формирование на территории Украины квазигосударственных образований.
Один из провокаторов является гражданином России / фото СБУ
Также злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских ресурсах. Экспертиза показала, что их материалы содержат призывы к свержению конституционного строя.
Пропагандисты призывали к свержению конституционного строя / фото СБУ
Работники СБУ также провели обыски у провокаторов. У них изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из России, носители информации и запрещенную литературу.
У пропагандистов изъяли деньги от спонсоров из России / фото СБУ
СБУ открыла уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины в сговоре группой лиц. Зачинщикам грозит до 10 лет с конфискацией имущества.