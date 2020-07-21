Киевский волонтер Алексей Кучапин более 5 суток не выходит на связь. Мужчин 16 июля сообщил родным, что отправляется в Днепр. С тех пор его не видели.

Кучапин намеревался поехать в Днепр

Правоохранители начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Об исчезновении волонтера сообщила его жена. Женщина отметила, что мужчина намеревался воспользоваться сервисом BlaBlaCar. Однако в компании отметили, в эти дни Кучапин услугами компании не пользовался.

Внимание! Приметы пропавшего:

– на вид 35 – 40 лет;

– рост 174 см;

– среднего телосложения;

– волосы короткие темные;

– карие глаза;

– был одет: шорты коричневого цвета, серая футболка, синие кроссовки и бежевая кепка.