Исчез киевский волонтер: полиция открыла уголовное производство
Киевский волонтер Алексей Кучапин более 5 суток не выходит на связь. Мужчин 16 июля сообщил родным, что отправляется в Днепр. С тех пор его не видели.
Кучапин намеревался поехать в Днепр
Правоохранители начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Об исчезновении волонтера сообщила его жена. Женщина отметила, что мужчина намеревался воспользоваться сервисом BlaBlaCar. Однако в компании отметили, в эти дни Кучапин услугами компании не пользовался.