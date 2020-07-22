В Киеве в костеле Святого Александра 22 июля проходит церемония прощания с военным медиком Николаем Илиным. Героя с позывным "Эстонец" коварно убили боевики во время эвакуационной операции под Зайцевым.

Церемония прощания – в храме Святого Александра

К собору пришли родственники и друзья погибшего, а также ветераны боевых действий и сослуживцы. Об этом информирует Hromadske radio.

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На прощании с погибшим защитником также присутствует польский посол Ян Цихоцки. Гроб с телом героя – закрытый, на нем – украинский, эстонский и белорусский флаги.

На прощание пришли друзья и родственники / Фото hromadske.radio

Николай Илин погиб вблизи Зайцевого / Фото hromadske.radio

Что известно о гибели медика Илина