Чествование героя: в Киеве прощаются с Николаем Илиным – фото
В Киеве в костеле Святого Александра 22 июля проходит церемония прощания с военным медиком Николаем Илиным. Героя с позывным "Эстонец" коварно убили боевики во время эвакуационной операции под Зайцевым.
Церемония прощания – в храме Святого Александра
К собору пришли родственники и друзья погибшего, а также ветераны боевых действий и сослуживцы. Об этом информирует Hromadske radio.
Важно Российские оккупанты совершили надругательство над телом погибшего медика Николая Илина
На прощании с погибшим защитником также присутствует польский посол Ян Цихоцки. Гроб с телом героя – закрытый, на нем – украинский, эстонский и белорусский флаги.
На прощание пришли друзья и родственники / Фото hromadske.radio
Николай Илин погиб вблизи Зайцевого / Фото hromadske.radio
Что известно о гибели медика Илина
- В "серой зоне" возле села Зайцево на линии разграничения 13 июля погиб украинский разведчик Дмитрий Красногрудь.
- Украинские военные запросили "режим тишины", чтобы забрать тело погибшего. Оккупанты согласились на это.
- Забрать тело украинского военного пошла специальная группа, которая имела белые повязки на себе и белые бронежилеты. Однако, когда они приблизились к телу погибшего, их обстреляли с трех сторон. Ранения получил сержант, ему на помощь бросился медик Николай Илин. Он попал под обстрел.
- Украинская группа отступила.
- Лишь 17 июля российские оккупационные войска передали тело погибшего медика Николая Илина украинской стороне. При этом оно было изуродовано, поэтому пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы установить, действительно ли это он.
- Николаю Илину было 36 лет, он был гражданином Эстонии, родом из Беларуси.