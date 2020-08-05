В Киеве снова прорвало трубу – посреди улицы образовался гейзер: видео
На Воздухофлотском проспекте в Киеве ремонтируют путепровод. Вблизи него на проспекте Победы снова прорвало трубу и образовался гейзер.
Видео с места неприятного инцидента опубликовали в фейсбуке "Оперативного Киева".
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На проспекте Победы произошла авария на трубопроводе. В результате из-под земли забил огромный фонтан воды.
Случилось это вблизи путепровода, который ремонтируют на Воздухофлотском проспекте. Через дорогу расположено Министерство инфраструктуры.
На обнародованном видео видно, как автомобили останавливаются посреди проезжей части и объезжают поврежденный участок.
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На проспекте Победы прорвало трубу – образовался гейзер: карта
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