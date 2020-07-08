В Киеве около 70 протестующих организовали пикет на мосту Метро. Из-за этого там был усложнен проезд.

Из-за протестующих затор на мосту Метро возник как в сторону правого, так и левого берегов Киева, пишет Lb.ua. Они ходили по нерегулируемому пешеходному переходу, блокируя движение автомобилей.

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На место происшествия прибыла полиция – правоохранители оттеснили протестующих от дороги.

Движение по проезжей части восстановили.

Причина протестов

Мост перекрыли люди, которые требовали достроить дома около станции метро "Демеевская", а также в других районах столицы. Речь идет о жилом комплексе "Демеевский квартал" застройщика Анатолия Войцеховского. Он организовал строительную пирамиду "Укргруп" и "Сити групп". Некоторые из домов годами не могут достроить, к некоторым не подключены коммуникации.