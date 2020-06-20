Ночные нарушители карантина: в Киеве оштрафовали развлекательные заведения
В Киеве мобильные группы контроля за соблюдением карантина ночью провели рейды по развлекательным заведениям. К административной ответственности привлечены 17 нарушителей, еще 2 – грозит уголовная.
Кого наказали за нарушение карантина
Всего в столице проверили 27 заведений. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Кроме 17 административных протоколов, относительно 2 заведений возбуждены уголовные производства – за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
Также по состоянию на 19 июня проверили:
- 1020 заведений общественного питания;
- 900 продовольственных магазинов;
- 446 объектов непродовольственной группы, в частности – салонов красоты.
Самые распространенные нарушения:
- отсутствие средств индивидуальной защиты;
- отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты;
- не проводится контроль термометрии работников;
- недостаточное количество дезинфицирующих средств;
- незащищенность продуктов питания;
- отсутствие защитных экранов;
- проведения обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках и тому подобное.
По результатам проверок составлено 375 админпротоколов.
Кличко не исключает усиления карантина
Отметим, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает, что карантин в столице могут усилить. Если показатель больных коронавирусом составит 24 на 100 тысяч населения, то вероятно возвращение к жестким ограничениям, – отметил городской глава.
В Украине усилят проверки заведений
В Украине 22 июня стартует усиленная проверка заведений общественного питания и транспорта на соблюдение карантинных ограничений.
За что будут штрафовать украинцев:
- За отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.
- Владельцев заведений, не соблюдающих карантинные правила, будут наказывать штрафами от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.
Условия, при которых могут усилить карантин / Инфографика 24 канала