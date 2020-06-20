В Киеве мобильные группы контроля за соблюдением карантина ночью провели рейды по развлекательным заведениям. К административной ответственности привлечены 17 нарушителей, еще 2 – грозит уголовная.

Кого наказали за нарушение карантина

Всего в столице проверили 27 заведений. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Кроме 17 административных протоколов, относительно 2 заведений возбуждены уголовные производства – за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Также по состоянию на 19 июня проверили:

1020 заведений общественного питания;

900 продовольственных магазинов;

446 объектов непродовольственной группы, в частности – салонов красоты.

Самые распространенные нарушения:

отсутствие средств индивидуальной защиты;

отсутствие 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты;

не проводится контроль термометрии работников;

недостаточное количество дезинфицирующих средств;

незащищенность продуктов питания;

отсутствие защитных экранов;

проведения обслуживания посетителей в закрытых залах кафе, а не на летних площадках и тому подобное.

По результатам проверок составлено 375 админпротоколов.

Обратите внимание! Мобильные группы, которые контролируют соблюдение карантина, работают в 10 районах Киева с 14 мая. В их состав входят работники "Госпродпотребслужбы", райгосадминистраций, "Киевблагоустройства" и "Муниципальной охраны".

Кличко не исключает усиления карантина

Отметим, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не исключает, что карантин в столице могут усилить. Если показатель больных коронавирусом составит 24 на 100 тысяч населения, то вероятно возвращение к жестким ограничениям, – отметил городской глава.

В Украине усилят проверки заведений

В Украине 22 июня стартует усиленная проверка заведений общественного питания и транспорта на соблюдение карантинных ограничений.

За что будут штрафовать украинцев:

За отсутствие защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.

Владельцев заведений, не соблюдающих карантинные правила, будут наказывать штрафами от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.



Условия, при которых могут усилить карантин / Инфографика 24 канала