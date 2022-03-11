В Киеве раздается воздушная тревога
11 марта 2022 , 09:03Читати новину українською
В Киеве по состоянию на 09: 00 11 марта звучит воздушная тревога. Людей просят немедленно идти в укрытие гражданской защиты.
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом. Оно спасает жизнь.
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В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты,
– говорится в сообщении.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!