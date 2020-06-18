В Киеве на улице Регенераторной18 июня занялась вышка электрораспределения. Из-за этого раздался взрыв, а пожар только усилился. Впрочем, спасатели смогли его ликвидировать.

Повідомлення про пожежу надійшло 18 червня перед 13 годиною, повідомляє управління ДСНС у Києві.

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Рятувальники прибули на місце пожежі майже одразу, але їм довелося чекати знеструмлення. Вони не могли гасити вогонь на підстанції, що перебуває під високою напругою.

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Вже о 13:35 керівна компанія "ДТЕК Київські електромережі" знеструмила електроопору й надала дозвіл на ліквідацію пожежі.

На те, щоб ліквідувати пожежу, у вогнеборців пішло менше як 10 хвилин. Причиною займання вважається замикання. На щастя, внаслідок вибуху чи пожежі ніхто не постраждав.

Втім частина лівробережжя залишилася знеструмлена. Відновити електропостачання компанія змогла вже о 14:55.