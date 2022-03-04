О том, что прогремел взрыв, сообщила в 00: 28 в телеграме Госспецсвязь. Важно заметить, воздушная тревога означает, что в укрытие нужно уходить немедленно.

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Почему необходимо спускаться в укрытие

В столице начали раздаваться сирены еще за 2 с половиной часа до этого. А это означало, что точно есть угроза жизни и здоровью людей. Тревогу объявляют, когда оккупанты запустили ракеты, подлетают истребители или же идет обстрел артиллерии.

Наши враги уже продемонстрировали свою абсолютную негуманность и подлость ведения войны. Поэтому точную цель попадания никогда невозможно предсказать заранее – это могут быть даже многоэтажки. Выходить из метро и укрытий категорически запрещено до момента, пока не объявили отбой воздушной тревоги.

Что нужно делать, когда раздается сирена / изображение Центра стратегических коммуникаций

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