Три станции киевского метрополитена закрыли на вход на выход. Все из-за сообщения о заминировании. Однако взрывчатки там не нашли, поэтому станции открыли.

Закрытыми были станции "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная", сообщили в Киевском метрополитене. Все из-за анонимного звонка о минировании.

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Закрыли станции метро после 18:00. А уже около 19:45 их вновь открыли. Во время проверки взрывоопасных предметов не обнаружено.

Поэтому метрополитен работает в обычном режиме.

Стоит отметить, что станции "Житомирская" и "Арсенальная" на "красной" линии, но в разных концах Киева. Станция "Харьковская" же на "зеленой" линии ветки метро на левом берегу столицы.