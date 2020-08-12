В центре Киева вечером 12 августа недовольные президентскими выборами в Беларуси украинцы вышли на протест. Они выкрикивали лозунги в поддержку белорусов и писали им письма.

Протестующие требуют, чтобы Владимир Зеленский не признавал победу Александра Лукашенко на выборах, информирует 24 канал.

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Митингующие собрались у стеллы на Майдане Независимости, поскольку именно здесь 6 лет назад начался Евромайдан. Активисты держат в руках плакаты с надписями "Убывай скот" и "Верым! Можам! Переможам", а также выкрикивают лозунги "Жыве Беларусь", "Вместе навсегда", "Свабода".

Кроме этого, украинцы написали послание белорусам:

Держитесь, братья! Верим в вас! И проснетесь в свободной стране, и вдохнете свободно,

– говорится в письме.

Митинг в поддержку белорусов в Киеве / Фото 24 канала, автор – Андрей Костюк

Видео протестов в поддержку белорусов в Киеве:

Протесты в Беларуси: коротко