Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Киеве станет больше рейсов общественного транспорта по спецпропускам: схема маршрутов

- Читати новину українською
Схемы маршрутов общественного транспорта в Киеве с 12 мая
Что изменится в работе общественного транспорта в Киеве / Київпастранс

С 12 мая в Киеве увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта. Это произойдет в связи с частичным ослаблением карантина в Украине.

Эту информацию подтвердил заместитель главы КГГА Александр Густелев, сообщает пресс-служба администрации.

Актуально Когда метро заработает в Украине: в Минздраве обнародовали прогноз

Дополнительные рейсы запустят из жилых массивов:

  • автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое – станция метро "Площадь Льва Толстого",
  • автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ – станция метро "Черниговская"
  • троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" – улица Николая Закревского. Поликлиника".

схема руху в києві
Схема движения автобусного маршрута № 20 от КГГА

 

схема руху в києві
Схема движения автобусного маршрута № 33т от КГГА

схема руху в Києві
Схема движения троллейбусного маршрута № 37-А от КГГА

Обратите внимание! Проезд в общественном транспорте будет происходить исключительно при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

В КГГА напомнили, что сейчас в условиях спецрежима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев "Киевпасстранс". Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию – как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Что известно о работе транспорта в Украине?В период карантина междугороднее и межрегиональное транспортное сообщение практически полностью прекращено. Городской транспорт временно не ездит в некоторых городах, однако в большинстве он таки работает, но с довольно жесткими ограничениями.

Например, метро не работает, а вот маршрутки, трамваи, троллейбусы и другие имеют жесткие ограничения по количеству людей, которые могут пользоваться транспортом. Кое-где это могут быть даже только конкретные категории граждан.

послаблення карантину
Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины КГГА Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Киева
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
сегодня , 08:20 7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
Наталія Печерська
Саакашвили готовят пост премьера?
10 мая , 23:08 Саакашвили готовят пост премьера?
Олена Трибушна
Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
10 мая , 19:30 Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
Марія Лелека