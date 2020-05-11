В Киеве станет больше рейсов общественного транспорта по спецпропускам: схема маршрутов
С 12 мая в Киеве увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта. Это произойдет в связи с частичным ослаблением карантина в Украине.
Эту информацию подтвердил заместитель главы КГГА Александр Густелев, сообщает пресс-служба администрации.
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Дополнительные рейсы запустят из жилых массивов:
- автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое – станция метро "Площадь Льва Толстого",
- автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ – станция метро "Черниговская"
- троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" – улица Николая Закревского. Поликлиника".
Схема движения автобусного маршрута № 20 от КГГА
Схема движения автобусного маршрута № 33т от КГГА
Схема движения троллейбусного маршрута № 37-А от КГГА
Обратите внимание! Проезд в общественном транспорте будет происходить исключительно при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.
В КГГА напомнили, что сейчас в условиях спецрежима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев "Киевпасстранс". Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию – как перед выездом на линию, так и в течение дня.
Что известно о работе транспорта в Украине?В период карантина междугороднее и межрегиональное транспортное сообщение практически полностью прекращено. Городской транспорт временно не ездит в некоторых городах, однако в большинстве он таки работает, но с довольно жесткими ограничениями.
Например, метро не работает, а вот маршрутки, трамваи, троллейбусы и другие имеют жесткие ограничения по количеству людей, которые могут пользоваться транспортом. Кое-где это могут быть даже только конкретные категории граждан.