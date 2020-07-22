В Киеве в течение недели нашли три взрывчатки, – глава полиции столицы
Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в столице в течение недели обнаружили три взрывчатки. Одна из них взорвалась до приезда правоохранителей. Полиция объединила все эти дела, их будет рассматривать СБУ.
Три взрывчатки за неделю
В столице возросло количество случаев минирований, сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко в эфире "Апостроф TV".
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В течение недели было найдено три взрывчатых вещества, одно из них взорвалось до приезда полиции,
– рассказал Крищенко.
По его словам, полиция уже объединила все эти дела. Теперь их будет рассматривать Служба безопасности Украины.
Что известно о найденных взрывчатках
- одну из самодельных бомб нашли 20 июля на мусороперерабатывающем заводе. Ее удалось обезвредить;
- был взрыв 17 июля;
- еще одну бомбу полицейские обезвредили 21 июля на рынке "Минский".
Заминирование станции метро "Вокзальная"
Также глава столичной полиции прокомментировал информацию о заминировании станции метро "Вокзальная". Она не подтвердилась. На месте нашли сумку с вещами и документами, владельца разыскивают.
Всего сегодня (22 июля – 24 канал) в Киеве было три сообщения о подозрительных сумки. Люди обращаются, и это очень хорошо,
– добавил Крищенко.
Сообщения о необычных предметах приходили со станции метро Вокзальная, с Соломенской площади и под одним из следственных изоляторов города. Во всех трех местах не нашли взрывчатых веществ.
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Что известно о минированиях в украинских городах
- Вчера в Киеве несколько раз "минировали" метро, торговые центры и железнодорожный вокзал. Два самодельных взрывных устройства обнаружили вчера на столичном рынке "Минский". Взрывотехники обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.
- В Харькове и Днепре также постоянно поступали сообщения о взрывчатке в местах с большим скоплением людей.
- В полиции заверили, что массовые заминирования не связаны с историей о захвате заложников в Луцке.