Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в столице в течение недели обнаружили три взрывчатки. Одна из них взорвалась до приезда правоохранителей. Полиция объединила все эти дела, их будет рассматривать СБУ.

Три взрывчатки за неделю

В столице возросло количество случаев минирований, сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко в эфире "Апостроф TV".

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В течение недели было найдено три взрывчатых вещества, одно из них взорвалось до приезда полиции,

– рассказал Крищенко.

По его словам, полиция уже объединила все эти дела. Теперь их будет рассматривать Служба безопасности Украины.

Что известно о найденных взрывчатках

одну из самодельных бомб нашли 20 июля на мусороперерабатывающем заводе. Ее удалось обезвредить;

был взрыв 17 июля;

еще одну бомбу полицейские обезвредили 21 июля на рынке "Минский".

Заминирование станции метро "Вокзальная"

Также глава столичной полиции прокомментировал информацию о заминировании станции метро "Вокзальная". Она не подтвердилась. На месте нашли сумку с вещами и документами, владельца разыскивают.

Всего сегодня (22 июля – 24 канал) в Киеве было три сообщения о подозрительных сумки. Люди обращаются, и это очень хорошо,

– добавил Крищенко.

Сообщения о необычных предметах приходили со станции метро Вокзальная, с Соломенской площади и под одним из следственных изоляторов города. Во всех трех местах не нашли взрывчатых веществ.

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Что известно о минированиях в украинских городах