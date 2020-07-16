ДТП произошло на перекрестке улицы Мечникова и бульвара Леси Украинки 15 июля. Водитель Toyota проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил мотоциклиста.

Момент аварии сняли камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киева в фейсбуке.

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На видео видно, как водитель Toyota проехал на запрещающий сигнал светофора. К тому же, перед самым столкновением с мопедом SYM водитель авто увеличил скорость. Очевидцы происшествия вызвали на место скорую помощь и патрульных.

Что известно о состоянии мотоциклиста

После столкновения водителя мопеда отбросило на несколько метров. Поразительно, но медики не обнаружили у него существенных телесных повреждений.

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Правоохранители составили на водителя Toyota протокол по статье 124 о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП.

Если вину мужчины докажут, ему грозит:

340 гривен штрафа;