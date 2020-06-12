В Киеве застройщик возводит торговый центр, о котором начали говорить во всей стране. Все из-за "масштабов" строительства – из-за него застройщик перекрыл часть дороги. Впрочем мэр Киева Виталий Кличко заверил, что уже разобрался с ситуацией, и дорогу уже начали освобождать.

Город заставил застройщика убрать произведение строительного "креатива" с дороги, сообщил мэр Киева в своем фейсбуке.

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Он заверил, что как только впервые услышал о скандальном строительстве, сразу же отправил туда комиссию с проверкой. Та сразу выявила нарушения определенных пределов строительства.

Заказчик строительства не получал и не мог получить разрешения строить на дороге. Более того, специалистов "Киевавтодора" сначала не допустили на объект для осмотра и оценки причиненного городу ущерба,

– заявил Виталий Кличко.

По его словам, застройщик сначала не хотел забирать незаконную постройку с дороги, но согласился, когда ему рассказали о "перспективах" от такого решения.

"Накануне застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части. Он также восстановит там дорогу. Земельный участок для возведения этого ТРЦ Киевсовет выделил еще в 2010 году", – резюмировал мэр Киева.

В Киеве застройщик установил сооружение посреди дороги: видео

Что известно о "дорожном" сооружении в Киеве и почему о нем говорят

Его установили на улице Леся Курбаса в Киеве. Сразу же рядом с местом строительства торгового комплекса. Фактически, он и является частью строительства.

О нем начали говорить, поскольку сооружение стало частью для мемов. Кроме того, о нем начали говорить и блогеры.

Так, например телеведущий Сергей Притула признался, что сначала даже не поверил и принял это за шутку. Поэтому он поехал туда, чтобы воочию убедиться в достоверности.

Сергей Притула о сооружении посреди дороги в Киеве: смотрите видео