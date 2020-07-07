В Киеве у маршрутки отвалилось колесо и полетело в сторону человека: видео
В столице с одной из маршруток во время движения отвалилось колесо. Оно полетело на тротуар, где в то время стоял человек.
Видео неприятного инцидента опубликовали в Фейсбуке "Киева Оперативного".
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На ролике видно, как колесо летит прямо на человека, который в это время снимал инцидент. К счастью, пешеходу удалось вовремя отойти и избежать травм.
То, что у маршруток отваливаются колеса – уже ни для кого не новость, а вот то, что это колесо чуть не прибило человека – что-то новенькое,
– прокомментировали в "Киеве Оперативном".
В Киеве у маршрутки отвалилось колесо и полетело в сторону человека: видео