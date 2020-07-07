В столице с одной из маршруток во время движения отвалилось колесо. Оно полетело на тротуар, где в то время стоял человек.

Видео неприятного инцидента опубликовали в Фейсбуке "Киева Оперативного".

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На ролике видно, как колесо летит прямо на человека, который в это время снимал инцидент. К счастью, пешеходу удалось вовремя отойти и избежать травм.

То, что у маршруток отваливаются колеса – уже ни для кого не новость, а вот то, что это колесо чуть не прибило человека – что-то новенькое,

– прокомментировали в "Киеве Оперативном".

Обратите внимание! Это не единичный случай в столице. 8 марта 2020 года одна из маршруток уже теряла колесо во время езды. Тогда определенное время водитель продолжал движение, несмотря на отсутствие важной детали.

В Киеве у маршрутки отвалилось колесо и полетело в сторону человека: видео