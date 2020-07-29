Улицу Российскую, расположенную в Дарницком районе Киева, переименовали в честь бойца Национальной гвардии Украины Юрия Литвинского.

На сайте Киевсовета также сообщили, что новую улицу в Святошинском районе назвали в честь украинского писателя Олеся Бердника.

Обратите внимание В Лидсе улицу назвали в честь тренера Бьелсы, который вывел команду в АПЛ впервые за 16 лет

Соответствующее решение депутаты Киевского городского совета приняли на пленарном заседании. Идею переименования улицы поддержали 94% людей.

Что известно о Юрие Литвинском

Юрий Литвинский – активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец батальона оперативного назначения "Донбасс" Нацгвардии. Боец участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск.

Юрий Литвинский / Фото ru.news

К сожалению, Литвинский погиб от пули российского снайпера 10 августа 2014 года под Иловайском. Это был ожесточенный бой, тогда украинские боевики захватили блокпост террористов, изъяли значительное количество оружия и уничтожили свыше 30 боевиков.

Через 4 дня после смерти, 14 августа 2014 года, Литвинского посмертно наградили орденом "За мужество" III степени. Юрия Литвинского похоронили на Лесном кладбище в Киеве. У него осталась жена Светлана – кандидат филологических наук. Также у Литвинского есть 2 сына.