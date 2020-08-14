В Киеве растет количество больных COVID-19, а больницы столицы, которые принимают таких больных, заполнены более, чем наполовину. За это время Киев оказался в желтой зоне эпидемиологической опасности, поэтому с 17 августа в столице усилят карантинные ограничения и запреты для жителей.

Так, заполненность коек в медучреждениях Киева, принимающих больных COVID-19, выросла до 52,2%. Столица готовит к приему новых больных больницы второй волны. Об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Киева Виталий Кличко.

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Он подчеркнул: из-за неблагоприятной ситуации в столице и ее попадания в желтую зону карантина будет усилен ряд ограничений и запретов.

Усиление карантина в Киеве: что будет под запретом

Пребывание в общественных сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты – масок;

Пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

Запрет самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, которые находятся в изоляции;

Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 метров квадратных площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее, чем в 1,5 метра;

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не больше 50% мест;

Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозку пассажиров исключительно в количестве мест для сидения.

Кличко также попросил киевлян и гостей столицы не игнорировать эти запреты и придерживаться таких простых правил: носить маску в общественных местах, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, соблюдать дистанцию.

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