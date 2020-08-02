В столице на пункте въезда на Труханов остров вандал разбил оборудование автоматической системы на сумму 300 тысяч гривен. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы.

Личность разрушителя уже установили и его задержала полиция. Видео ночного погрома разместил на своей странице в фейсбук мэр Киева Виталий Кличко.

Смотрите также В Киеве обустроят паркинги возле шести станций метро: список

Снова случай вандализма в столице. Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы,

– заявил городской голова столицы.

Что повредил вандал:

Шлагбаум;

Светофор;

Две камеры;

Контроллер боларда;

Некоторые другие технические средства.

"Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, – почти 300 тысяч гривен. Я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда", – добавил Кличко.

Видео погрома въезда на Труханов остров: