В Киеве вандал разбил въезд на Труханов остров: убытки достигают 300 тысяч гривен – видео
В столице на пункте въезда на Труханов остров вандал разбил оборудование автоматической системы на сумму 300 тысяч гривен. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы.
Личность разрушителя уже установили и его задержала полиция. Видео ночного погрома разместил на своей странице в фейсбук мэр Киева Виталий Кличко.
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Снова случай вандализма в столице. Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы,
– заявил городской голова столицы.
Что повредил вандал:
- Шлагбаум;
- Светофор;
- Две камеры;
- Контроллер боларда;
- Некоторые другие технические средства.
"Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, – почти 300 тысяч гривен. Я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда", – добавил Кличко.
Видео погрома въезда на Труханов остров: