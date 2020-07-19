В Киеве водители миновали ограждение и проехались по свежему асфальту – видео
В столице водители начали ездить по только уложенному асфальту. А установленное коммунальщиками ограждение отодвинули, чтобы не мешало.
Водители проехались по свежему асфальту
Видео пренебрежения водителями правил дорожного движения опубликовали в фейсбуке "Киева Оперативного".
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На нем видно, как несколько автомобилей проехали через небольшое отверстие в ограде, а потом съехали с моста по свежему асфальту.
Вот кайф – ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждение, и все помчались,
– говорится в описании видео.
Пользователи сети тоже комментируют такое поведение некоторых водителей. Пишут, что в итоге за состояние дорог в Киеве будет отвечать местная власть.
Как комментируют ситуацию пользователи сети
- Нужно фиксировать такие случаи, и переводить финансовую ответственность за состояние асфальта именно на таких лосей.
- Это и есть Украина! Неужели нельзя подождать день – два? Может, опять на Кличко "стрелки переведут", что он подвинул ограждение и заставил бедных водители ехать по незастывшему асфальту?
- Однозначно, Кличко виновен!
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Водители в Киеве едут по свежему асфальту: смотрите видео