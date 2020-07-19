В столице водители начали ездить по только уложенному асфальту. А установленное коммунальщиками ограждение отодвинули, чтобы не мешало.

Водители проехались по свежему асфальту

Видео пренебрежения водителями правил дорожного движения опубликовали в фейсбуке "Киева Оперативного".

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На нем видно, как несколько автомобилей проехали через небольшое отверстие в ограде, а потом съехали с моста по свежему асфальту.

Вот кайф – ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждение, и все помчались,

– говорится в описании видео.

Пользователи сети тоже комментируют такое поведение некоторых водителей. Пишут, что в итоге за состояние дорог в Киеве будет отвечать местная власть.

Как комментируют ситуацию пользователи сети

Нужно фиксировать такие случаи, и переводить финансовую ответственность за состояние асфальта именно на таких лосей.

Это и есть Украина! Неужели нельзя подождать день – два? Может, опять на Кличко "стрелки переведут", что он подвинул ограждение и заставил бедных водители ехать по незастывшему асфальту?

Однозначно, Кличко виновен!

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Водители в Киеве едут по свежему асфальту: смотрите видео