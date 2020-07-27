Возле метро "Почайная" в Киеве мужчина в неадекватном состоянии бросался на прохожих с металлическими острыми ножницами. Правоохранители попросили его прекратить, после чего злоумышленник бросился на них.

Поблизу метро "Почайна" у столиці 27 липня неадекват кидався на перехожих з ножицями, повідомляє "Муніципальна варта Києва".

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Після прохання припинити правопорушення він кинувся на наряд.

Завдяки спільній роботі нашого вартового та нацгвардійця затримано неадекватного громадянина,

– йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, що спричинило таку поведінку чоловіка. Можливо, наркотичні речовини. З ним працюють лікарі.

У Києві біля метро "Почайна" чоловік кидався на перехожих з ножицями: відео

Біля метро "Почайна" чоловік кидався на перехожих з ножицями: дивіться карту