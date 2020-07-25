В Киеве во время движения загорелся автомобиль: его тушили 10 спасателей
В Днепровском районе Киева во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bora. Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание полчаса.
К ликвидации пожара привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава. Об этом сообщили в ГСЧС.
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Возгорание автомобиля произошло 24 июля в 9:37 на улице Калачевская, 13. Спасатели установили, что загорелся автомобиль Volkswagen Bora. В 10:02 бойцы ликвидировали возгорание.
В результате пожара был поврежден моторный отсек, пластиковые элементы передней части кузова и лакокрасочное покрытие.
По словам владельца, машина загорелась во время движения. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет,
– говорится в сообщении.
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Улица Калачевская, 13, где произошло возгорание: карта