В Днепровском районе Киева во время движения загорелся автомобиль Volkswagen Bora. Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание полчаса.

К ликвидации пожара привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Возгорание автомобиля произошло 24 июля в 9:37 на улице Калачевская, 13. Спасатели установили, что загорелся автомобиль Volkswagen Bora. В 10:02 бойцы ликвидировали возгорание.

В результате пожара был поврежден моторный отсек, пластиковые элементы передней части кузова и лакокрасочное покрытие.

По словам владельца, машина загорелась во время движения. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

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Улица Калачевская, 13, где произошло возгорание: карта