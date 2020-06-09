В Киеве на взятке задержали проректора одного из столичных частных университетов. В вузе мужчина отвечал за международные связи и решил этим воспользоваться ради обогащения. За 224 тысячи гривен чиновник, в частности, пообещал решить вопрос поступления иностранцев в заведение.

На взятке задержали проректора университета: что известно

Информацию об инциденте обнародовала прессслужба прокуратуры Киева. Соответствующая информация появилась на официальном сайте органа.

Обратите внимание В Киевском национальном университете Шевченко прошли обыски: МОН назвало причины

По версии следствия, проректор по 224 тысячи взятки пообещал помочь 8 иностранцам получить документы для въезда на территорию Украины. В частности, он заявил, что оформит им приглашение на учебу.

Это частное учебное заведение. Проректор требовал эту сумму за выдачу иностранцам приглашений на поступление в указанный университет. В результате они смогли бы получить визы, которые дают разрешение на въезд на территорию Украины. Часть этих приглашений он уже оформил,

– рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в комментарии РБК-Украина.

Задержали мужчину в здании вуза, в котором он работает. Произошло это 9 июня после того, как злоумышленник получил вышеуказанную сумму. Название заведения в столичной прокуратуре не называют, ссылаясь на тайну следствия.

Задерживали проректора:

сотрудники Прокуратуры Киева,

следователи управления Нацполции в Киеве,

работники Управления стратегических расследований.

Что грозит проректору

Максимец добавила, что это дело правоохранители расследуют еще с марта. Сейчас досудебное расследование продолжается. В его рамках проводят неотложные следственные (розыскные) действия. Также решается вопрос сообщения о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.

По факту задержания проректора открыли уголовное производство – статья Уголовного кодекса о подкупе должностного лица юридического лица, совершенная по предварительному сговору группы лиц.

В случае доказательства вины, чиновнику грозит от 3 до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также его лишатся права занимать должности в области образования.

Еще одно громкое дело Чиновник Минобразования вымогал взятку в 300 000 гривен: его поймали на горячем – фото

К слову, недавно задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур. Он путем обмана пытался завладеть 100 тысячами долларов.