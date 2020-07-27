В столице на Подоле прогремел взрыв в жилом доме. Никто из жильцов не пострадал, а на месте уже работают спасатели.

Пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок рассказала, что неизвестный предмет взорвался на втором этаже дома, пишет "Украинская правда".

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СМИ сообщают, что взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате этого повылетали окна, повреждена внутренняя отделка дома.

Никто из жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правоохранители уже начали уголовное производство по причине хулиганства.

Последние инциденты в Киеве: что известно

23 июля полиция перекрыла улицу Киото недалеко от станции метро "Лесная". Местные обнаружили подозрительный предмет на остановке общественного транспорта. Впоследствии выяснилось, что в пакете были яйца и молоко.

Этого же дня на Оболони возле ТРЦ "Метрополис" аноним сообщил о заминировании авто Audi, но заминирование оказалось фейковым.

22 июля на улице Большой Васильковской возле дворца "Украина" загорелись сразу две машины – BMW и Acura. По словам свидетеля, один из автомобилей поджег неизвестный мужчина и убежал.

В Киеве на Печерске произошла 24 июля произошла стрельба. В результате пострадали двое иностранцев.

На улице Закревского в Киеве 24 июля вспыхнул серьезный пожар – загорелась квартира. Пожар спасателям удалось ликвидировать, но в результате возгорания погибла женщина.

Аноним 25 июля сообщил о минировании жилого дома в Киеве на проспекте Маяковского, 24б. В полиции сообщили, что минирование было фейковым.

Обратите внимание! Полиция усилила меры безопасности в 10 областях Украины. Меры приняли для того, чтобы отработать контакты луцкого террориста, который 21 июля захватил автобус с 13 людьми. Что изменилось в городах – читайте здесь.